Polizei Braunschweig

POL-BS: Quadfahrer übersehen und schwer verletzt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Stöckheim 16.10.2019, 07.24 Uhr

Beim Abbiegen übersah ein Autofahrer den vorfahrtberechtigten Quadfahrer. Nach dem Zusammenstoß blieb dieser schwerverletzt auf der Fahrbahn liegen.

Ein 41-jähriger Fahrer eines VW Passat fuhr am Mittwochmorgen an der Anschlussstelle Braunschweig-Stöckheim von der A 36 ab und wollte am Mascheroder Weg nach links in Richtung Mascherode weiterfahren. Dass auf der vorfahrtsberechtigten Straße ein Quad von links kam und geradeaus weiter nach Stöckheim fahren wollte, hatte er nicht wahrgenommen.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich der 32-jährige Fahrer des Quads nicht auf seinem Fahrzeug halten konnte und erst 15 Meter weiter auf der Fahrbahn zum Liegen kam.

Durch den Rettungsdienst wurde er schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt, so dass es temporär zu Behinderungen kam.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell