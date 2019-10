Polizei Braunschweig

POL-BS: Wendemanöver in Einbahnstraße - Fahrer hatte rund 1,8 Promille

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Katharinenstraße 16.10.2019, 03.28 Uhr

Zeuginnen beobachteten einen Autofahrer, der beim Wenden gegen ein weiteres Fahrzeug stieß und einen Schaden verursachte.

Die 45- und 55-jährigen Zeuginnen konnten in der vergangenen Nacht einen Autofahrer beobachten, der in entgegengesetzter Richtung eine Einbahnstraße befuhr. Als der Mann in einer Grundstückseinfahrt wenden wollte, stieß er mit seinem Fiat Panda gegen einen geparkten VW Polo und beschädigte diesen.

Anschließend parkte er sein Fahrzeug am Fahrbahnrand und begab sich in eines der angrenzenden Wohnhäuser.

Die Frauen, die den Unfallfahrer vor Ort noch angesprochen hatten, riefen daraufhin die Polizei und schilderten ihre Beobachtungen.

Als der 23-jährige Unfallverursacher schließlich zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellten die Polizeibeamten eine deutliche Alkoholisierung des Mannes fest. Eine Überprüfung des Atemalkohols ergab fast 1,8 Promille.

Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

