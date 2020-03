Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Verkehrsunfallflucht - Die Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 06.03.2020 und dem 14.03.2020 wurde ein mintgrüner PKW, welcher in der Oltmannstraße in Freiburg Wiehre geparkt war durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Möglicherweise musste der Unfallverursacher aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs nach rechts einscheren und beschädigte hierbei das geparkte Fahrzeug, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem unfallverursachenden Fahrzeug machen können, sowie der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Freiburg unter 0761 882-3100 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Robert Holderied

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell