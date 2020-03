Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Fünf junge Leute bei Verkehrsunfall verletzt

Freiburg (ots)

Fünf Verletzte und ein Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Freitagabend, 13.03.2020, auf der L 158 zwischen Ühlingen und Untermettingen. Dort hatte gegen 22:00 Uhr ein 19-jähriger Opel-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto kam von der Straße ab und prallte gegen einen Obstbaum. Im Auto wurden der Fahrer und drei Mitfahrer im Alter von 15 Jahren leicht verletzt, ein ebenfalls 15-jähriger Insasse erlitt eine Frakturverletzung und verblieb in einem Krankenhaus. Der Rettungsdienst war mit insgesamt sechs Rettungsfahrzeugen und zwei Notärzten im Einsatz, welcher die Verletzten nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser brachte. Am Opel entstand Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Da der Fahrer technische Mängel geltend machte, wurde der Opel sichergestellt.

