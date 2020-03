Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Unfallflucht in Horheim - geparkter Mercedes-Benz beschädigt - Zeugensuche!



Zu einer Unfallflucht in Wutöschingen-Horheim am Samstag, 14.03.2020, sucht die Polizei Zeugen. Der schwarze Mercedes-Benz war von 06:00 Uhr bis 16:00 Uhr in der Lauchringer Straße geparkt. In dieser Zeit muss ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Mercedes gestoßen sein. Dieser wies einen erheblichen Schaden an der linken Front auf. Auf rund 4000 Euro dürfte sich die Reparatur belaufen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet um Zeugenhinweise!

