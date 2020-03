Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Spielzeugpistolen sorgen für Großeinsatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.03.2020, waren mehrere Polizeistreifen in Bad Säckingen im Einsatz, nachdem dort Männer mit Schusswaffen gesehen worden waren. Bei den gesehenen Waffen handelte es sich um Spielzeugpistolen. Gegen 10:40 Uhr waren einem Bürger nahe der Innenstadt zwei Männer aufgefallen, die mit Waffen hantierten, als sie aus ihrem Wagen stiegen. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an. Aufgrund einer vorliegenden Beschreibung konnte ein entsprechender Personenkreis in einem nahen Gebäude angetroffen werden. Zwei Männer im Alter von 25 und 34 Jahren gaben gleich zu, mit zwei gerade erworbenen Spielzeugpistolen vor dem Haus herumgelaufen zu sein. Die Waffen wurden beschlagnahmt. Es handelte sich um erlaubnisfreie Softair-Waffen. Allerdings dürften solche echt aussehenden Waffen nicht in der Öffentlichkeit geführt werden, weshalb die beiden wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt werden.

