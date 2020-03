Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unbekannte hängen Pferdeanhänger an Kran - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag, 15.03.2020, in Wehr einen Pferdeanhänger an einen Kran gehängt. Die Tat wurde am Sonntagmorgen bemerkt. In der Öflinger Straße hatten Unbekannte wohl in der Nacht den dort abgestellten Pferdeanhänger an den Haken eines daneben befindlichen Kranens gehängt. Auch Bauzäune warfen sie um. Der Anhänger wurde beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Der Anhänger konnte wieder auf die Räder gestellt werden. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell