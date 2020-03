Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mann wird von mehreren Tätern angegriffen

Freiburg (ots)

Am Sonntag wurde ein Mann in der Innenstadt von Bad Säckingen von mehreren Personen angegriffen. Zum Vorfall kam es kurz vor 18:00 Uhr in der Steinbrückstraße. Unvermittelt sei der 32 Jahre alte Mann von hinten von den Tätern angegangen worden. Der Angegriffene wurde verletzt und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus zur weiteren Abklärung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen sechs Täter an der Tat beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen der Polizei zu den Tatverdächtigen und dem Hintergrund des Angriffs dauern an.

