POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fußgängerin von Pkw erfasst - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.03.2020, wurde in WT-Waldshut eine Fußgängerin von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Die verletzte 84 Jahre alte Frau wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Kurz nach 13:30 Uhr hatte eine 56 Jahre alte Ford-Fahrerin den Kreisverkehr aus der Gurtweiler Straße in Richtung Brückenstraße verlassen. Dabei achtete die Autofahrerin nicht auf die Fußgängerin, die dort gerade die Straße überquerte. Der Pkw touchierte die Frau, die daraufhin stürzte. Ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens kümmerten sich an der Unfallstelle um die Verletzte. Sie kam ins Krankenhaus nach Waldshut. Am Auto entstand ein Blechschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

