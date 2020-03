Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfallflucht in der Lessingstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.03.2020, gegen 12:20 Uhr, kam es in der Lessingstraße/Martin-Luther-Straße auf einem dortigen Parkplatz zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren einen dort abgestellten VW Passat. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen blauen Transporter mit einem weißen Stern als Aufdruck. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

