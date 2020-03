Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfallflucht in der Schwarzwaldstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.03.2020, zwischen 19:30 Uhr - 20:00 Uhr, ereignete sich in der Schwarzwaldstraße auf einem dortigen Supermarktparkplatz ein Verkehrsunfall, in dessen Folge sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken einen dort geparkten FORD Focus. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um ein goldbraunes Fahrzeug. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

