Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau-Geschwend: Frau nach Autoüberschlag leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 18-jährige VW-Fahrerin am Freitag, 13.03.20, gegen 15 Uhr auf der L149. Die junge Frau kam in einer Linkskurve zwischen Präg und Geschwend ins Schleudern und zunächst nach rechts von der Straße ab. Anschließend überschlug sich der VW und kam auf der Straße wieder auf den Rädern wieder zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, am VW entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

