Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wieden: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 15.03.20, gegen 13.20 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer auf der L123 von Utzenfeld in Richtung Wieden. Nach dem Überholen eines Linienbusses kam der Zweiradfahrer in einer Rechtskurve zu Fall und stieß mit der Leitplanke zusammen. Der Motorradfahrer erlitt hierbei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

