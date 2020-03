Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.03.20, gegen 14.40 Uhr, ereignete sich in er Freiburger Straße ein Verkehrsunfall. Eine 50-jährige VW-Fahrerin fuhr auf der Freiburger Straße von Binzen in Richtung Haltingen. Aus nicht bekanntem Grund kam sie im Bereich der Kreuzung Heldelinger Straße und Kleine Dorfstraße auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Mercedes zusammen. Hierbei wurde die Frau, wie auch der Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr Haltingen am Unfallort. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

