Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Ermittlungen wegen Körperverletzung - Taxifahrer angegriffen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.03.2020, gegen 04.30 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Binzen zu einer Körperverletzung. Ein 50-jähriger Fahrgast in einem Taxi soll sich über den Fahrpreis geärgert und daraufhin auf den Taxifahrer eingeschlagen haben. Anschließend soll der Fahrgast den Bargeldbetrag auf die Straße geworfen und sich möglicherweise mit einem Autoschlüssel selbst verletzt haben, so dass er vom Rettungsdienst behandelt werden musste. Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt wegen Körperverletzung.

