Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Ladendieb erwischt

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 13:45 Uhr, bemerkte ein Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft einen Diebstahl. Er sprach den 18-jährigen Dieb aus Warstein an. Dieser versuchte sofort zu fliehen, woran ihn der 34-jährige Ladendetektiv jedoch hinderte. Lautstark versuchte der Täter sich und seine Beute, eine Jacke und einen Pullover, loszureißen. Der Geschäftsmitarbeiter konnte den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell