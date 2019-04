Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Unter Alkoholeinfluss abgebogen

Bad Sassendorf (ots)

Am Montagabend, gegen 22.10 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Lippstädter mit seinem Wagen von Soest aus kommend die L856 (frühere B1) in Richtung Erwitte. Zirka 100 Meter hinter dem Neuer Weg in Bad Sassendorf, wollte er auf ein Grundstück nach links abbiegen. Hierbei bemerkte er nicht den entgegenkommenden Wagen eines 55-jährigen Lippstädters. Dieser versuchte noch nach links zu lenken und mit einer Vollbremsung den Zusammenstoß zu verhindern. Durch den Aufprall wurde die 35-jährige Beifahrerin des abbiegenden Fahrzeugs schwer und der 55-jährige Lippstädter leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest beim 53-jährigen Mann aus Lippstadt ergab einen Wert von 0,88 Promille. Nach der Entnahme der Blutprobe wurde durch die Beamten der Führerschein sichergestellt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.900 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße bis zirka 23.45 Uhr gesperrt. (reh)

