Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Soest - Falsche Polizisten rufen weiterhin an

Lippstadt - Soest (ots)

Heute wurden im Bereich Lippstadt und Soest wieder mindestens 10 Anrufe von falschen Polizisten registriert. Die Leute reagierten richtig und beendeten die Gespräche. Trotzdem bleibt die Warnung bestehen. Wir wissen bisher nicht, ob es vielleicht doch ein Opfer gegeben hat. Informieren Sie bitte weiter ältere Mitbürger über das Phänomen und schützen sie so deren Ersparnisse. Hier nochmal die wichtigsten Tipps der Kriminalpolizei: -Die Polizei ruft sie nicht an um sie dazu zu veranlassen Geld an anderen Orten abzulegen. -Falls "die Polizei" sie angerufen hat, wählen sie die 110 und hinterfragen sie den Anruf. -Geben Sie am Telefon keinesfalls private Daten von sich bekannt. Dazu zählen auch Namen von Versicherungen, Geldinstituten oder vorhandene Bargeldbeträge. -Wenn Ihnen ein Telefonat mit Fremden seltsam erscheint, legen Sie einfach den Hörer auf. Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung. Sorgen Sie dafür, dass Sie bei angekündigten Besuchen nicht allein sind. (reh)

