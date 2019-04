Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - In Supermarkt eingestiegen

Rüthen (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 5 Uhr gelangten unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Lippstädter Straße in Rüthen. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand stiegen sie über das Dach in einen Technikraum ein. Hier beschädigten sie diverse Modemanlagen und Netzwerkkabel. Aus dem Technikraum verschafften sie sich dann gewaltsam Zugang zum Marktbereich. Hier entwendeten sie Zigaretten. Weitere Türen wurden anschließend aufgehebelt, um sich vermutlich einen freien Weg nach draußen zu schaffen und den Abtransport der Beute zu gewährleisten. Durch die Beschädigungen im Technikraum fiel die Kühlung der Tiefkühlware aus. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

