Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen) Von Fahrbahn abgekommen 09.02.2020

Hilzingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von über 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr auf der K 6126. Ein 19-jähriger Autofahrer war von Binningen in Richtung Welschingen unterwegs, als er aufgrund bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Der leichtverletzte Fahrer wurde von seinen Eltern zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

