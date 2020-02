Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wallhausen) Pkw zerkratzt und Reifen zerstochen 08.02.2020-09.02.2020

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einem Parkplatz im Tobelweg gleich zwei abgestellte Pkw beschädigt. Er zerstach an einem Smart den vorderen rechten Reifen, an einem Dodge die beiden Reifen auf der Fahrerseite. Zusätzlich zerkratzte der Unbekannte die Fahrertür und den vorderen linken Kotflügel des Dodge. Der Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

