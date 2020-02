Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau) Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht 08.02.2020

Reichenau (ots)

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen einen 29-jährigen Autofahrer, der am Samstagabend gegen 18.00 Uhr beim Überholen auf der L 221 mehrere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise gefährdet hat. Der Mann war mit seinem grünen Peugeot 307 von der Reichenau kommend in Richtung Wollmatingen gefahren und hatte auf der Allee einen 45-jährigen VW-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit und trotz Gegenverkehrs überholt. Ein Frontalzusammenstoß mit dem Gegenverkehr beim Überholvorgang konnte durch den 45-Jährigen nur durch dessen Bremsvorgang und des abrupten Einscherens des 29-Jährigen verhindert werden. Bei seiner Weiterfahrt überholte der junge Mann erneut gleichzeitig zwei Fahrzeuge und fuhr in Richtung Radolfzeller Straße davon. Personen, welche die rücksichtslose Fahrweise und die Überholmanöver des Peugeot-Fahrers beobachtet haben oder durch die Fahrweise des Mannes selbst behindert oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995- 0, zu wenden.

