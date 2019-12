Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Droste-zu-Senden-Straße

Versuchter Kindergarteneinbruch

Coesfeld (ots)

Bei dem Versuch in den Kindergarten einzubrechen scheiterten bislang unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen. Gegen 1.10 Uhr meldete sich eine Anwohnerin bei der Polizei, die durch laute Geräusche auf den versuchten Einbruch aufmerksam wurde. Als die Polizisten vor Ort eintrafen stellten sie fest, dass die Einbrecher versucht hatten mit einem Feuerlöscher eine Fensterscheibe einzuschlagen. Die Scheibe wurde dabei stark beschädigt, hielt aber stand. Die Täter gelangten nicht in das Innere des Gebäudes. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden.

