POL-KN: (Gosheim) Auffahrunfall mit Verletzten (08.02.2020)

Gosheim (ots)

Zwei leicht verletzte Pkw-Lenker und Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagabend gegen 18.00 Uhr an der Einmündung der Brücklestraße in die Wehinger Straße ereignete.

Die 33-jährige Lenkerin eines Skoda Octavia befuhr die Wehinger Straße aus Richtung Wehingen in Richtung Ortsmitte und verringerte an der Einmündung ihre Geschwindigkeit, um nach links in die Brücklestraße einzubiegen. Dies erkannte der hinter ihr fahrende, 31-jährige Lenker eines Porsche Cayenne offensichtlich zu spät und verursachte trotz einer Gefahrenbremsung einen Auffahrunfall auf den Skoda.

Die Lenkerin des Skoda wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, weshalb sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

