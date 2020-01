Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Tödlicher Arbeitsunfall - Handwerker von einstürzender Mauer getroffen

Freiburg (ots)

Ein Handwerker ist bei einem Arbeitsunfall am Dienstagmorgen, 28.01.2020, in Ühlingen-Birkendorf tödlich verletzt worden. Der 71-jährige war zusammen mit einem Baggerführer damit beschäftigt, eine Garage an einem Haus im Ortsteil Witznau abzureißen. Als gegen 10:00 Uhr der Baggerführer mit einem Greifer den Garagensturz anhob, stürzte eine Mauer ein. Von Teilen dieser Mauer wurde der 71-jährige getroffen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unglücksörtlichkeit. Neben straßengebundenen Rettungskräften war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell