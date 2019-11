Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben/Edesheim - Überwachung der Verkehrssicherheit

Edenkoben/Edesheim (ots)

31 Schülerinnen und Schüler wurden heute Morgen in der Weinstraße kontrolliert, weil sie an ihren Fahrrädern keine Beleuchtung eingeschaltet hatten oder die Beleuchtung überhaupt nicht funktionierte. Sie wurden verwarnt und erhielten eine Kontrollaufforderung zur Mängelbeseitigung. Zwei Schüler fielen auf, weil sie mit aufgesetzten Kopfhörern am Verkehrsgeschehen teilgenommen hatten und völlig abgelenkt waren. Sie wurden entsprechend belehrt und verwarnt. Auch in der Ruprechtstraße in Edesheim mussten fünf Schüler angehalten und verwarnt werden, weil das Licht an ihren Fahrrädern nicht funktionierte. Mit 12 Schülerinnen und Schülern wurde ein verkehrserzieherisches Gespräch geführt, weil sie mit ihren Cityrollern ohne Licht unterwegs waren. Die Polizei appelliert u.a. auch an die Eltern: Gerade die Wintermonate mit Regen, Nebel und Schnee erschweren die Sicht. Dabei ist Sehen und Gesehen werden das A und O im Straßenverkehr. Auch für die Fahrradfahrer ist es wichtig, die Beleuchtung zu checken und auf eine gute Erkennbarkeit zu achten.

