Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperverletzung - Polizeibeamte bedroht und beleidigt

Bad Bergzabern (ots)

Am Donnerstag, 28.11.2019, gegen 20:30 Uhr, kam es in der Kurtalstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Hierbei wurde ein 20-jähriger Mann attackiert und in den Bauch getreten. Anschließend flüchteten die beiden Täter und konnten im Rahmen der Fahndung aufgegriffen werden. Die beiden festgenommenen Angreifer im Alter von 18 und 19 Jahren erwartet ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Das stark alkoholisierte Opfer war bereits am Nachmittag polizeilich aufgefallen und zeigte sich weiterhin aggressiv. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der junge Mann in Gewahrsam genommen. Während des Transport zur Gewahrsamseinrichtung beleidigte und bedrohte der Mann die Polizeibeamten. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

