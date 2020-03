Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Holz brennt in Schopf - Feuerwehr kann Übergreifen verhindern

Freiburg (ots)

Brennendes Holz in einem Schopf konnte die Feuerwehr in der Nacht zum Samstag, 14.03.2020, in Stühlingen-Mauchen noch rechtzeitig löschen, so dass ein Übergreifen auf eine direkt angrenzende Scheune und ein Wohnhaus verhindert werden konnte. Dem Feuer fielen ca. zehn Ster Holz zum Opfer und die Träger des Schopfes wurden beschädigt. Kurz vor 04:00 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Die Feuerwehren aus Mauchen und Bettmaringen waren im Löscheinsatz. Sowohl die Brandursache als auch die genaue Schadenshöhe sind noch unbekannt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell