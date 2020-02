Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230220-144: Uhren und Bargeld gestohlen

Lindlar (ots)

In Lindlar-Frielingsdorf schlugen Einbrecher am Wochenende gleich zweimal zu.

Im Tatzeitraum zwischen 17:30 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Samstagmorgen (22.Februar) hebelten Unbekannte in der Straße "Scheeler Mühle" ein Fenster einer Einliegerwohnung auf. Die Täter suchten in der Wohnung nach möglichem Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden sie allerdings nicht fündig.

Mehr Erfolg hatten Einbrecher, die am Freitag (21.Februar) in ein Einfamilienhaus in der Alte Landstraße eingestiegen sind. Zwischen 8:15 Uhr und 9:30 Uhr verschafften sich die Täter über die rückwärtige Terrassentür Zugang in das Haus. Nachdem sie diese erfolgreich aufgehebelt hatten, betraten sie das Haus und suchten das Haus nach Wertgegenständen ab. Sie stahlen Bargeld und zwei Golduhren.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch in Gummersbach unter 02261 81990.

