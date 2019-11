Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eldingen - Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sichergestellt

Celle (ots)

Der 72 Jahre alte Fahrer eines PKW Chevrolet fiel gestern Abend (Dienstag, 05.11.) um 18.30 Uhr in Eldingen durch seine merkwürdige Fahrweise auf. Er fuhr in Schlangenlinien und geriet dabei sogar mehrfach in den Gegenverkehr. Ein Zeuge meldete dies der Polizei, die den PKW daraufhin in der Straße "Heese" anhielt. Den Beamten fiel während der Kontrolle sofort auf, dass der Fahrer stark nach Alkohol roch. Auf dem Beifahrersitz lagen angebrochene Kornflaschen. Der Mann pustete anschließend 1,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen und die Beamten behielten den Führerschein ein. Der Mann aus dem Landkreis Celle muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell