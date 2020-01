Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200114.2 Brunsbüttel: Unerlaubtes Einbringen von Ladungsresten in die See

Brunsbüttel (ots)

Am Montag haben Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel während einer Marpol-Kontrolle auf einem Schiff Eintragungen im Mülltagebuch über unerlaubte Entsorgungsvorgänge in die See festgestellt. Das Amtsgericht Husum ordnete darauf eine Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer tausend Euro an.

Die Beamten überprüften in Brunsbüttel das Motorschiff "Sitc Zhoushan", Heimathafen Hongkong. Mehrere Eintragungen in das Mülltagebuch belegten, dass auf der Reise trockene Ladungsrückstände in das Sondergebiet "Nordsee" und in die so genannte deutsche und dänische ausschließliche Wirtschaftszone eingeleitet wurden. Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Hamburg entschied diese, dass gegen den Kapitän und den Chief Officer strafrechtlich ermittelt werden soll. Das Amtsgericht Husum ordnete eine Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 8.500 Euro an.

Über eine weitere Entsorgung von trockenen Ladungsrückständen im Golf von Mexiko wird ein Flaggenstaatsbericht an das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie gefertigt.

Weiterhin stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Abwasseraufbereitungsanlage aufgrund mangelhafter Wartung nicht ausreichend funktionierte.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell