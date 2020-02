Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230220-143: Geldkasseten aus Büro gestohlen

Bergneustadt (ots)

Aus einem Büro in der Stentenbergstraße haben Langfinger am Wochenende zwei Geldkassetten gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen Freitag 19 Uhr und Samstag (22.Februar) 10 Uhr öffneten die Täter gewaltsam ein Küchenfenster zu einem Einfamilienhaus. Sie drangen in das Haus ein, welches neben Wohnräumen auch über Büroräume verfügt. In den Büros öffneten sie die Schubladen stahlen zwei Geldkassetten mit Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch in Gummersbach unter 02261 81990.

