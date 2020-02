Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und einem LKW

Wiehl, Bielsteiner Straße / Westtangente (ots)

Am 21.02.2020 gegen 16:15 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw. Eine 69jährige Fahrzeugführerin aus Königsborn stand vor der rotlichtzeigenden LZA der Bielsteiner Straße / Westtangente. Von hinten näherte sich ein Rettungswagen mit Sonder- Wegerechten. Um dem Rettungswagen die Durch- / bzw. Vorbeifahrt zu gewährleisten, fuhr die Fahrzeugführerin in den Kreuzungsbereich. Dabei übersah sie den aus Richtung Wiehl kommenden, aus Niederlande kommenden 57jährigen Lastwagen- Fahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten im Bereich der Fahrzeugfronten. Durch den Zusammenstoß durchbrach der Lastwagen die Leitplanke und kam auf einer Böschung im Straßengraben zu stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es wurde niemand verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung wurde die Bielsteiner Straße für ca. 2,5 Stunden gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell