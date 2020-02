Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210220-139: Karnevalsauftakt endete für neun Personen im Polizeigewahrsam

Oberbergischer Kreis (ots)

Einiges zu tun hatte die Oberbergische Polizei zum Karnevalsauftakt an Weiberfastnacht. Neun Feiernde hatten dabei deutlich zu viel getrunken - für sie endete der Tag im Polizeigewahrsam, weil sie sich aggressiv verhielten oder Platzverweisen nicht nachkamen (5 x Wipperfürth, 3 x Lindlar, 1 x Reichshof). Auslöser der Ingewahrsamnahmen und insgesamt 38 Platzverweisen waren in der Regel Streitigkeiten oder Körperverletzungsdelikte unter Alkoholeinfluss. Im Zusammenhang mit dem Straßenkarneval hat die Polizei kreisweit 15 Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Deutlich alkoholisiert war auch eine 24-Jährige aus Hagen, die kurz vor Mitternacht in Wipperfürth einen Notarzt tätlich angriff. Der Notarzt war hinzugerufen worden, weil die 24-Jährige unter Luftnot litt. Während der Untersuchung im Krankenwagen ging sie plötzlich auf den Notarzt los und schlug mehrfach auf ihn ein, was dieser aber unverletzt überstand.

Gegen einen 23-Jährigen aus Radevormwald ermittelt die Polizei wegen sexueller Belästigung. Er soll am frühen Freitagmorgen zwei Frauen in Wipperfürth in den Genitalbereich gefasst haben; dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Vorbildlich verhielten sich die Feiernden aber im Verkehrssektor. Obwohl die Polizei zu Karneval verstärkt auf Alkoholsünder achtet, kann die Polizei bei Unfällen unter Alkoholeinwirkung als auch bei folgenlosen Trunkenheitsfahrten eine Fehlanzeige vermelden.

