Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200220-137: Pedelec aus Garage gestohlen

Wiehl (ots)

Auf ein rotes Pedelec vom Typ Pegasus Solero hatten es Diebe abgesehen, die in Wiehl-Remperg in eine Garage eingebrochen haben. Zwischen jeweils 11 Uhr am Dienstag und Mittwoch (18./19. Februar) hebelten die Täter eine Zugangstüre zu der Garage an der Mühlenauer Straße auf und entwendeten das Pedelec. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

