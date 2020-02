Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200220-136: Zigarettenautomat aufgebrochen

Wipperfürth (ots)

An der Halver Straße in Wipperfürth-Kupferberg haben Unbekannte in den frühen Morgenstunden (20. Februar) einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Zwischen 02.00 und 04.10 Uhr konnten die Täter den Automaten mit brachialer Gewalt öffnen und stahlen neben Zigaretten auch Bargeld aus dem Automaten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell