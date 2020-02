Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190220-:0133: FRONTAL GEGEN EINEN BAUM GEPRALLT - FAHRER LEICHT VERLETZT

Bild-Infos

Download

Lindlar (ots)

Mit leichten Verletzungen davon kam ein 51-jähriger Lindlarer, nachdem er am Dienstag (18. Februar) mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt war. An seinem Auto entstand Totalschaden.

Der 51-Jährige fuhr morgens um 7:30 Uhr auf der regennassen L299 aus Lindlar kommend in Fahrtrichtung Bergisch Gladbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Der Fahrer zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Fahrzeug, ein Toyota Avensis, entstand erheblicher Sachschaden. Der Toyota musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell