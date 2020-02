Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190220-130: Neue Präventionsreihe - Seniorenkino mit der Polizei

Gummersbach / Oberbergischer Kreis (ots)

Am 3. März fällt im Gummersbacher Kino SEVEN der Startschuss für eine bunte Mischung aus Unterhaltung und Information - das Seniorenkino mit der Polizei. An jedem ersten Dienstag im Monat bietet das Kino eine Filmvorführung für Senioren zu einem ermäßigten Eintrittspreis an.

Um 14.30 Uhr, eine halbe Stunde vor der Filmvorführung, startet ein speziell auf die älteren Generationen zugeschnittenes Präventionsprogramm der Polizei. Jeden Monat erwartet die Besucher ein neues Thema aus den Bereichen der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention.

Für dieses besondere Vorprogramm hat die Polizei mit den Handpuppen Martin und Lukas zwei Hauptdarsteller engagiert, die auf der Kinoleinwand zum Einsatz kommen. Martin und Lukas begleiten als pfiffige Enkel ihre Großeltern beim Kinobesuch, greifen in Kurzfilmen humoristisch deren Erlebnisse auf und geben wertvolle Tipps.

Unterstützt wird die Polizei bei der Gestaltung des Programms von der Verkehrswacht und dem katholischen Bildungswerk. Informationen zum Thema der jeweiligen Vorstellung sind auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde veröffentlicht. (https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/artikel/seniorenkino-mit-martin-und-lukas)

Jeden ersten Dienstag im Monat ist Seniorenkinotag - wir freuen uns auf viele Besucher!

