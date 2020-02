Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180220-130: Erstmeldung - PKW prallt gegen Hausmauer

Reichshof (ots)

Am heutigen Abend (18.02.2020), gegen 19:45 Uhr befährt ein 33-jähriger Mann aus Nümbrecht die Eckenhagener Straße von Oberagger kommend in Richtung Allenbach. Kurz vor der Kurve in Höhe Schönenbacher Straße überholt er noch eine andere PKW-Fahrerin. Nach dem Wiedereinscheren verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt nach links von der Fahrbahn ab und prallt dort vor eine Hauswand. Nach Angaben der Feuerwehr wurde diese dabei so stark beschädigt, dass zunächst ein Statiker überprüfen muss, ob das Fahrzeug von der Hauswand entfernt werden kann, ohne dass dort Teile der Wand einbrechen. Der Fahrer wurde zunächst verletzt in ei Krankenhaus gebracht.

