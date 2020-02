Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170220-127: 20 Schüler vermutlich durch Reizgas verletzt

Marienheide (ots)

Mit einem Großaufgebot rückte der Rettungsdienst gegen 12 Uhr heute Mittag zur Gesamtschule Marienheide aus, nachdem eine Vielzahl von Schülern über plötzliche Augen- und Atemwegsreizungen klagten. Vermutlich dürften die Beschwerden durch Reizgas verursacht worden sein, welches in einem Flur des Gebäudes freigesetzt wurde. Wie genau es zur Freisetzung gekommen ist, konnte die Polizei noch nicht abschließend ermitteln. Nach Hinweisen von Schülern hat die Polizei ein Tierabwehrspray sichergestellt und einem 14-jährigen Schüler zuordnen können. Ob das Spray mit dem Vorfall in Verbindung steht, ist allerdings ungeklärt. Messungen der Feuerwehr in dem betroffenen Gebäudeteil erbrachten keine Ergebnisse hinsichtlich einer Gesundheitsgefahr. Das Gebäude wurde gelüftet und konnte anschließend wieder genutzt werden. Insgesamt 20 Schüler mussten von den Rettungskräften vor Ort versorgt werden. Während 15 Personen lediglich einer Behandlung vor Ort bedurften, brachten Rettungskräfte fünf Schüler zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

