Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170220-123: Zwei Leichtverletzte bei Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Radevormwald (ots)

Zwei Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Sonntag (16. Februar) auf der Landstraße 414 in Radevormwals-Dahlerau. Ein 19-Jähriger aus Hückeswagen war gegen 12.15 Uhr auf der L 414 in Richtung Radevormwald-Zentrum unterwegs, als er in Höhe der Einmündung mit der Wuppertalstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte zunächst gegen eine Leitplanke, die den Wagen aber nicht stoppen konnte. Das Auto flog über die Leitplanke hinaus und fuhr im Anschluss den stark abfallenden Böschungsbereich zur Wupper hinunter, wo die Fahrt an einem Baum endete. Der 19-Jährige und seine 16 Jahre alte Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Weil der 19-Jährige Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum zeigte, veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe. Zudem gab der junge Mann zu, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

