Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170220-121: Volltrunkener Radfahrer musste zur Blutprobenentnahme

Gummersbach (ots)

Einen völlig verkehrsuntüchtigen Radfahrer meldete am Samstagabend (15. Februar) ein Zeuge der Polizei; diese veranlasste eine Blutprobenentnahme und erstattete eine Strafanzeige. Gegen 22.30 war der 23-jährige Radfahrer aus Gummersbach dem Zeugen auf der Kölner Straße in Gummersbach aufgefallen. Der junge Mann war dort in starken Schlangenlinien unterwegs. Dabei benutzte er zum Teil den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und stürzte mehrfach zu Boden. Doch statt sein Fahrrad zu schieben, stieg er immer wieder auf sein unbeleuchtetes Gefährt und setzte die Fahrt fort. Die Polizei beendete schließlich die Fahrt ordnete eine Blutprobenentnahme an, nachdem bei einem Vortest ein Wert von 1,6 Promille angezeigt worden war.

