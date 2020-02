Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170220-0124: EINBRUCH IN TENNISHALLE

Engelskirchen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag (16. Februar) in eine Tennishalle in Ründeroth eingestiegen. Als ein Berechtigter um 1:10 Uhr das Gebäude in der Gartenstraße betreten wollte, hörte er Schritte im Inneren.

Die hinzugerufene Polizei umstellte das Gebäude und suchte das Gelände mit einem Polizeihund ab. Es konnten jedoch keine Personen mehr fangetroffen werden. Wie sich herausstellte, haben Unbekannte eine rückwärtige Tür geöffnet und gelangten so in die Sportanlage. Dort machten sie nach bisherigen Erkenntnissen keine Beute.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell