Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160220-120: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Bergneustadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 55 a/ Südring in Bergneustadt, vor dem Bereich der sogenannten "Norwegerkurve", haben sich am frühen Sonntagmorgen (16.02.) 2 Personen schwere Verletzungen zugezogen. Ein 21- jähriger Waldbröler war um 02:20 Uhr mit seinem Fahrzeug aus Bergneustadt kommend in Richtung BAB unterwegs. Nach dem Kurvenbereich kollidierte er frontal mit einem 34- jährigen Bergneustädter, der mit seinem Fahrzeug von der BAB kommend in Richtung Bergneustadt unterwegs war. Beide Personen wurden nach notärztlicher Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Die Fahrbahn war zum Zwecke der Unfallaufnahme bis 07:30 Uhr komplett gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

