Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen

Wiehl (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf Zeitstraße in Höhe des Pendlerparkplatzes Wiehl-Forst zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 29-jähriger Gummersbacher beabsichtigte vom Parkplatz aus auf die Zufahrt der BAB aufzufahren. Ein 28-jähriger Wiehler befuhr mit seiner Beifahrerin die Zeitstraße auf Richtung Drabenderhöhe in Richtung Bielstein. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es waren mehrere Rettungskräfte im Einsatz Beide Fahrzeugführer als auch die Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden nahe gelegenen Krankenhäusern zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Diese wurden abgeschleppt. Für die Dauer Unfallaufnahme wurde die Straße gesperrt.

