POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Hettingen

Körperverletzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 40 und 59 Jahre alten Männern kam es am späten Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr vor einer Gaststätte in Hettingen. Die beiden, die sich zuvor mit weiteren Arbeitskollegen gemeinsam in dem Gasthaus aufhielten, gerieten aus bislang nicht geklärten Gründen in Streit. In dessen Verlauf habe der Ältere dem Jüngeren zunächst mit einem Bierglas ins Gesicht geschlagen. Daraufhin sei der 40-Jährige auf den 59-Jährigen losgegangen, habe ihn zunächst mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und im weiteren Verlauf, nachdem der Ältere sich in einen Pkw geflüchtet und sich darin verbarrikadiert hatte, mittels eines länglichen Gegenstands die Seitenscheibe eingeschlagen und weiter auf den Mann eingedroschen. Beide Beteiligten flüchteten sich im Anschluss daran von der Örtlichkeit, konnten aber nach Zeugenhinweisen von der Polizei ermittelt werden. Aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen wurden beide zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen beide Beteiligten eingeleitet und die Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung aufgenommen, die noch nicht abgeschlossen sind.

Bad Saulgau

Einmietebetrug

Eine 19-jährige Frau mietete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zusammen mit einem Begleiter unter falschem Namen in einem Hotel in Bad Saulgau ein und verließ dieses am folgenden Morgen, ohne die angefallenen Kosten der Übernachtung zu bezahlen. Offenbar war am Vorabend versäumt worden, die Daten des ausgefüllten Meldescheins mit einem Ausweisdokument zu kontrollieren. Nachforschungen der Polizei ergaben, dass die Frau tags zuvor von einem Handy aus zunächst in dem Hotel angerufen und sich nach freien Zimmern erkundigt hatte. Über diese Nummer konnte die 19-Jährige schließlich ermittelt werden. Sie gelangt zur Anzeige.

Herbertingen

Durch Fahrradsturz verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 19-jähriger Fahrradfahrer am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Radweg entlang der K 8261 zwischen Herbertingen und Hundersingen zugezogen. Der 19-Jährige kam im Bereich der Unterführung der B 32 mit seinem Fahrrad auf das unbefestigte Bankett und stürzte hierdurch ohne Fremdeinwirkung. Er erlitt dadurch Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Herbertingen

Betrug

Von zwei Unbekannten betrogen wurde ein 67-jähriger Mann in Herbertingen am Donnerstagnachmittag. Der Mann war über eine Zeitungsanzeige auf eine angebliche Firma aus Lindau aufmerksam geworden, die Möbel ankauft. Er vereinbarte daraufhin einen Termin, woraufhin gestern Nachmittag zwei Männer vorsprachen und zunächst die zu verkaufenden Möbel in Augenschein nahmen. Im Rahmen des Gesprächs zeigten die beiden Interesse am Ankauf von Gold und überredeten den 67-Jährigen schließlich, ihnen ein goldenes Armband anzubieten. Nachdem sie dieses unfachmännisch und weit untertrieben "geschätzt" hatten, boten sie dem Mann dafür 180 Euro, nachdem sie ihn zuvor zunehmend unter Druck gesetzt hatten, nur dann auch die Möbel in Zahlung zu nehmen, wenn das Gold mit verkauft wird. Der 67-Jährige händigte schließlich das Armband für den vereinbarten Preis aus und gab sich mit der Zusage zufrieden, man werde am nächsten Montag nochmals vorbeikommen, um die Möbel zu holen. Nachdem die Unbekannten gegangen waren, kamen dem Mann Zweifel an der Geschäftsabwicklung und er recherchierte nach dem Unternehmen. Hierbei ergab sich, dass die Firma an der genannten Adresse nicht existent ist. Eine weitere Nachforschung bezüglich des tatsächlichen Werts des verkauften Armbands führte schließlich - zu spät - zur Erkenntnis, dass dieses mindestens den vierfachen Wert des erhaltenen Betrags hat. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Betrugsverdachts.

Pfullendorf-Straß

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag gegen 09.45 Uhr in der Ortsdurchfahrt Straß. Eine 76-jährige Pkw-Lenkerin wollte von einer Seitenstraße in die Ortsdurchgangsstraße einbiegen und übersah hierbei einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Sattelzug. Durch den folgenden Streifvorgang wurde der Wagen der 76-Jährigen so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Für die sichtlich unter dem Eindruck des Unfallgeschehens stehende Frau wurde vorsorglich ein Rettungswagen angefordert, eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht vonnöten.

Königseggwald

Verkehrsunfall

Einen Schwerverletzten und Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen kurz vor 6 Uhr auf der L 288 zwischen Königseggwald und Unterweiler. Ein 32-jähriger Pkw-Lenker kam aus bislang nicht geklärter Ursache mit seinem Fahrzeug kurz vor Unterweiler in einer Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen und im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überfuhr zunächst einen Leitpfosten und kippte schließlich im angrenzenden Acker um. Der 32-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, der Pkw erlitt wirtschaftlichen Totalschaden.

