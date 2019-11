Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Werkzeug aus Schuppen gestohlen; Neuenkirchen: Portmonee beim Einkaufen entwendet; Walsrode: Rucksack geplündert; Soltau: Wohnwagenbrand

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 19.11.2019 Nr. 1

18.11 / Werkzeug aus Schuppen gestohlen

Bad Fallingbostel: Aus einem Schuppen an der Straße Beckers Feld entwendeten Unbekannte im Zeitraum der vergangenen rund 14 Tage Werkzeug im Wert von etwa 850 Euro.

18.11 / Portmonee beim Einkaufen entwendet

Neuenkirchen: Während des Einkaufs entwendeten Unbekannte in einem Discounter an der Delmser Dorfstraße die Geldbörse einer 51jährgen Frau aus einer Umhängetasche. Die Tat wurde am Montagmorgen, zwischen 09.00 und 10.30 Uhr begangen. Die Schadenshöhe wird auf rund 40 Euro geschätzt.

16.11 / Rucksack geplündert

Walsrode: Nachdem ein 24jähriger Mann mit Freundin und seinem Gepäck auf dem Bahnhof Walsrode auf den Zug wartete, stellte er beim Einsteigen fest, dass sein Rucksack fehlte. Auch auf dem Bahnsteig war das Gepäckstück bei Abfahrt aus dem Zug heraus nicht zu entdecken. Eine Nachsuche durch einen Angehörigen führte zum Auffinden des Rucksacks, allerdings ohne Inhalt. Diebesgut: eine Fotokamera mit Zubehör, eine Spielekonsole und ein Ladekabel. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf rund 850 Euro geschätzt.

19.11 / Wohnwagenbrand

Soltau: In der Nacht zu Dienstag kamen Polizeibeamte während der Streifenfahrt an der Straße Am Hohen Eitz auf einen lodernden, nahezu ausgebrannten Wohnwagen zu. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Rest des Wagens. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.

15.11 / Schranke abgesägt

Bispingen: Unbekannte sägten in der Nacht zu Freitag die Schranke zum Parkplatz eines Discounters an der Soltauer Straße ab. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bispingen unter 05194/7441 entgegen.

18.11 / Vorfahrt nicht beachtet - Zwei Verletzte

Stücksbeckshorn: An der Einmündung B71 / B209 bei Stübeckshorn kam es am Montagvormittag, gegen 10.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine 48jährige Frau war auf die Bundestraße aufgefahren und hatte einen vorfahrtsberechtigen Pritschenwagen übersehen. Nach dem Zusammenprall der Fahrzeuge überschlug sich die Pritsche. Der 44jährige Fahrer wurde schwer, die Unfallverursacherin leicht verletzt. Beide kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

18.11 / Fußgänger unaufmerksam

Walsrode: Ein 32jähriger Mann aus Walsrode überquerte am Montag, gegen 17.00 Uhr die Verdener Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Er übersah einen herannahenden Pkw, wurde von ihm erfasst und dabei leicht verletzt.

18.11 / Unfall mit Kettenfahrzeug

Ostenholz: Ein 42jähriger Pkw-Fahrer aus Winsen/Aller überholte am Montagabend, gegen 19.50 Uhr auf der Platzrandstraße des Truppenübungsplatzes zwischen Ostenholz und Bergen trotz unklarer Verkehrslage zwei Kettenfahrzeuge der Bundeswehr, als diese nach links abbogen. Es kam zur seitlichen Kollision des Pkw mit einem der "Wiesel". Beide Insassen des Bundeswehr-Fahrzeugs wurden leicht verletzt.

19.11 / Unfall: Fünf Personen verletzt

Soltau: Beim Einbiegen auf die Lüneburger Straße in Höhe der Jet-Tankstelle übersah eine 47jährige Pkw-Fahrerin am Dienstagmorgen, gegen 07.24 Uhr einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Unfallverursacherin schwer und ihre 18jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Der Pkw des Unfallgegners war mit vier Personen besetzt, von denen drei leicht verletzt wurden, darunter auch der 64jährige Fahrer. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Auf der Lüneburger Straße kam es aufgrund des Unfalls zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

