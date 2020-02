Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170220-0125: HAUSTÜR HIELT HEBELVERSUCHEN STAND

Marienheide (ots)

Unbekannte haben am Samstag (15. Februar) versucht, in ein Einfamilienhaus in der "Alte Hofstraße" in Marienheide einzusteigen. Zur Tageszeit, zwischen 14 und 19 Uhr, setzten die Täter ihr Hebelwerkzeug an der Haustür des Wohnhauses an. Sie schafften es jedoch nicht, die Tür zu öffnen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter 02261 81990.

