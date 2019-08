Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

LKA-MV: Gemeinsame Initiative "Wir in MV" startet in das Schuljahr 2019/20: Presseeinladung zur Auftaktveranstaltung im Rostocker Schulzentrum "P.-F.-Scheel"

Der Start in das Schuljahr 2019/20 bedeutet für den landesweiten Schulwettbewerb "Wir in MV" auch den Start in das 19. Wettbewerbsjahr. Dazu laden wir herzlich die Medienvertreter am

Datum: Mittwoch, den 21. August 2019

Uhrzeit: 09.30 Uhr - 11.30 Uhr

Ort: Rostock, Schulzentraum "P.-F.-Scheel", Semmelweisstraße 3

zur Auftaktveranstaltung mit allen "Wir in MV"-Partnern ein. Ein buntes Programm erwartet die Kinder an diesem Vormittag. An verschiedenen Mit-Mach-Stationen wollen die Partner die Vielfalt des Schulprojektes zeigen und verdeutlichen, dass Prävention auch Spaß machen kann. Eröffnet wird die Veranstaltung von Herrn Peter Kranz, Leiter des Landesmarketing MV. Zudem nehmen Herr Ingolf Mager, Direktor des Landeskriminalamtes MV und Herr Steffen Bockhahn, Senator Jugend, Soziales Gesundheit, Schule und Sport sowie 2. Stellvertreter des Oberbürgermeisters in Rostock, teil. Moderiert wird die Auftaktveranstaltung von Herrn Dennis Müller von der AOK Nordost. Zusätzlich wird die Aktion vom Antenne MV-Pick up begleitet.

Das Rostocker Schulzentrum ist eine von zahlreichen Schulen im Land, die die Angebote des Schulprojektes seit vielen Jahren für die schulische Präventionsarbeit nutzen. Hier werden Toleranz, Fairness, Hilfsbereitschaft und Teamgeist untereinander gelebt und gefördert - wichtige Faktoren, die bei der Umsetzung der zahlreichen Präventionsprojekte und Aktionen an den Schulen eine besondere Rolle spielen.

Auch in diesem Schuljahr warten auf unsere Schulen wieder spannende Projektangebote, mit denen wir landesweit in bewährter Form diese bei der Präventions- und Projektarbeit unterstützen und begleiten wollen.

Mit dem Jahresmotto "MV sind WIR" wird das Schulprojekt das neue Schuljahr begleiten und mit besonderen Aktionen die Schulen zum Mitmachen inspirieren. Dazu startet bereits in wenigen Wochen der Schülerwettbewerb "Unsere Schule lebt Zusammenhalt und Respekt". Ziel ist es, das Gemeinschaftsgefühl, den Zusammenhalt und ein friedliches Miteinander zu fördern.

