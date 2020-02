Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230220-142: Safe mit Schmuck und Bargeld gestohlen

Wiehl (ots)

Schmuck und Bargeld haben Unbekannte erbeutet, die am Samstag (22.Februar) in ein Wohnhaus in der Tannhäuserstraße eingestiegen sind. Zur Tageszeit, zwischen 14:45 Uhr und 18:45 Uhr hebelten die Täter ein Küchenfenster auf und gelangten so ins Haus.

Dort hatten sie einen Safe im Visier, der in einem Schrank fixiert war. Sie stahlen den schweren Safe samt Inhalt (Schmuck und Bargeld) und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch in Gummersbach unter 02261 81990.

